Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

52-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» погиб в ДТП на участке трассы «Новороссия» в Ростовской области. Об этом 26 февраля сообщили в управлении Госавтоинспекции.
По данным ведомства, авария произошла примерно в 10:39 утра в Мясниковском районе. Предварительно, водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди попутным автомобилем «Купава».
На месте происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи МВД. Устанавливаются обстоятельства ДТП.
Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за сокростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.
