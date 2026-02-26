Ричмонд
Водитель иномарки погиб в ДТП на трассе в Ростовской области

Смертельное ДТП произошло на трассе «Новороссия» в Ростовской области.

Источник: Комсомольская правда

52-летний водитель автомобиля «Форд Транзит» погиб в ДТП на участке трассы «Новороссия» в Ростовской области. Об этом 26 февраля сообщили в управлении Госавтоинспекции.

По данным ведомства, авария произошла примерно в 10:39 утра в Мясниковском районе. Предварительно, водитель иномарки не выдержал безопасную дистанцию и допустил столкновение с движущимся впереди попутным автомобилем «Купава».

На месте происшествия уже побывали автоинспекторы и следователи МВД. Устанавливаются обстоятельства ДТП.

Донских водителей просят быть осторожными на дорогах. Нужно строго соблюдать ПДД, постоянно следить за сокростью и дистанцией. Нельзя совершать резкие маневры и отвлекаться.

