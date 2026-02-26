Жительница Тольятти отправится в колонию за попытку похитить 12,5 млн рублей

В Тольятти местную жительницу наказали за попытку украсть 12,5 миллиона рублей у руководителя компании. Женщина предоставила в суд фальшивый договор займа и потребовала выплатить ей эти деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.
«Женщина изготовила поддельный документ с помощью монтажа или цифровой фотографии. Экспертиза показала, что подписи директора в графах заемщика и поручителя были просто скопированы. Довести задуманное до конца женщине не удалось», — говорится в сообщении.
Жительницу Тольятти признали виновной в крупном мошенничестве. Суд назначил ей три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу сразу после оглашения решения. Приговор в законную силу пока не вступил.