Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Жительница Тольятти отправится в колонию за попытку похитить 12,5 млн рублей

В Самарской области суд вынес приговор женщине за подделку подписи в договоре на крупную сумму.

Источник: Комсомольская правда

В Тольятти местную жительницу наказали за попытку украсть 12,5 миллиона рублей у руководителя компании. Женщина предоставила в суд фальшивый договор займа и потребовала выплатить ей эти деньги. Об этом сообщили в пресс-службе Самарского областного суда.

«Женщина изготовила поддельный документ с помощью монтажа или цифровой фотографии. Экспертиза показала, что подписи директора в графах заемщика и поручителя были просто скопированы. Довести задуманное до конца женщине не удалось», — говорится в сообщении.

Жительницу Тольятти признали виновной в крупном мошенничестве. Суд назначил ей три года и шесть месяцев лишения свободы в колонии общего режима. Женщину взяли под стражу сразу после оглашения решения. Приговор в законную силу пока не вступил.