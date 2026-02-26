Экс-управляющего Адлерского парка арестовали за превышение полномочий

Бывшего управляющего Адлерского парка культуры и отдыха обвинили в превышении должностных полномочий. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.
По версии следствия, в мае 2024 года фигурант от имени МУП «Парки отдыха “Ривьера Сочи”» заключил договоры аренды с подконтрольными ему предпринимателями-родственниками. Незаконный доход составил более 100 млн рублей.
Возбуждено уголовное дело по пп. «г», «е» ч. 3 ст. 286 УК РФ, обвиняемого заключили под стражу. Расследование продолжается, личности его соучастников устанавливаются.