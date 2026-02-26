В СК опровергли данные о шаурме со спермой в Челябинске

В Челябинске несколько школьников попали в больницу с тяжёлым отравлением после шаурмы в популярной закусочной с уличной едой. Сейчас работу общепита приостановили, Следком региона возбудил уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура. В информационных источниках и Telegram-каналах начали публиковать сомнительную информацию, что в шаурме, которой отравились дети, была… сперма. Это вводило в заблуждение подписчиков и пугало пострадавших. Корреспондент chel.aif.ru обратился к представителю СУ СКР по Челябинской области и получил ответ.
В следственном комитете информацию не подтвердили.
«Официальных комментариев нет. Это дезинформация. Следствие не подтверждает», — сообщил chel.aif.ru представитель ведомства.
Инцидент с массовым отравлением произошёл 14 февраля 2026 года. Четверо пятиклассников и старшеклассник перекусили шаурмой в популярной закусочной с уличной едой на Братьев Кашириных в Калининском районе. После этого их госпитализировали с тяжёлыми симптомами отравления.
Роспотребнадзор опечатал заведение общепита 18 февраля. Прокуратура организовала проверку. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Следователи также изъяли образцы продукции и документы.