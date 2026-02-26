В СК опровергли данные о шаурме со спермой в Челябинске

В Челябинске несколько школьников попали в больницу с тяжёлым отравлением после шаурмы в популярной закусочной с уличной едой. Сейчас работу общепита приостановили, Следком региона возбудил уголовное дело. Ход расследования контролирует прокуратура. В информационных источниках и Telegram-каналах начали публиковать сомнительную информацию, что в шаурме, которой отравились дети, была… сперма. Это вводило в заблуждение подписчиков и пугало пострадавших. Корреспондент chel.aif.ru обратился к представителю СУ СКР по Челябинской области и получил ответ.