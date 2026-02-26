В Калининградской области спасли 11 лебедей, волонтерам нужна помощь

Калининградская организация «Биосфера Балтики» продолжает спасать лебедей в Балтийске — птицы страдают от нефтепродуктов, пачкают перья, травятся. В стационар волонтеры доставили уже 11 длинношеих красавцев, их число может увеличиться в ближайшие дни. «Биосфере балтики» сейчас очень нужны помощники.
«Девчата на стационаре просто “зашиваются”. На завтра очень нужна помощь волонтеров руками. У лебедей надо заменить подстилку. А еще машиной привезти сено», — говорится в сообщении.
Кроме того, для ухода за птицами по-прежнему очень не хватает ветоши — подойдут простыни, пододеяльники, но не одежда вроде свитеров и штанов.
«Лебедей просто море! И ветошь нужна для поддержания чистоты», — прокомментировали волонтеры.