Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Калининградской области спасли 11 лебедей, волонтерам нужна помощь

В организации «Биосфера Балтики» не справляются с птицами.

Источник: Комсомольская правда

Калининградская организация «Биосфера Балтики» продолжает спасать лебедей в Балтийске — птицы страдают от нефтепродуктов, пачкают перья, травятся. В стационар волонтеры доставили уже 11 длинношеих красавцев, их число может увеличиться в ближайшие дни. «Биосфере балтики» сейчас очень нужны помощники.

«Девчата на стационаре просто “зашиваются”. На завтра очень нужна помощь волонтеров руками. У лебедей надо заменить подстилку. А еще машиной привезти сено», — говорится в сообщении.

Кроме того, для ухода за птицами по-прежнему очень не хватает ветоши — подойдут простыни, пододеяльники, но не одежда вроде свитеров и штанов.

«Лебедей просто море! И ветошь нужна для поддержания чистоты», — прокомментировали волонтеры.