В Калининградской области спасли 11 лебедей, волонтерам нужна помощь

Калининградская организация «Биосфера Балтики» продолжает спасать лебедей в Балтийске — птицы страдают от нефтепродуктов, пачкают перья, травятся. В стационар волонтеры доставили уже 11 длинношеих красавцев, их число может увеличиться в ближайшие дни. «Биосфере балтики» сейчас очень нужны помощники.