ПВО сбила два беспилотника, летевших на Москву

МОСКВА, 26 фев — РИА Новости. Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА, летевших на Москву, заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

Источник: © РИА Новости

«Силами ПВО Минобороны уничтожены два БПЛА», — написал Собянин в мессенджере Max.

Он отметил, что на месте падения обломков работают специалисты экстренных служб.

