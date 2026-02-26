Дело об УДО Дмитрия Сазонова поступило в областной суд

26 февраля Самарский областной суд принял к рассмотрению материалы, связанные с условно-досрочным освобождением бывшего заместителя начальника управления Росгвардии по Самарской области Дмитрия Сазонова. Ранее Куйбышевский районный суд удовлетворил ходатайство об УДО, однако прокуратура обжаловала это решение, пишет «Волга-Ньюс».
В судебной картотеке указано, что поступившие документы касаются порядка исполнения приговора.
Напомним, Сазонова задержали сотрудники ФСБ летом 2018 года при получении 100 тысяч рублей от бывшего коллеги Александра Орлова. Следствие связывало эти деньги с деятельностью тольяттинской охранной фирмы, работавшей на лидера так называемой группы «Законовские». Впоследствии в деле появился и второй эпизод — предприниматель, занимавшийся фотосъёмкой в роддомах, обвинил Сазонова в вымогательстве. Сам обвиняемый причастность к ОПГ отрицал.
В 2020 году Ленинский райсуд Самары приговорил его к 12 годам строгого режима, штрафу в 220 миллионов рублей и лишению специального звания. Позже апелляция и кассация смягчили приговор, переквалифицировав один из эпизодов на мошенничество и уменьшив срок до 9,5 лет, а штраф — до 22,6 миллиона рублей. В 2022 году после нового рассмотрения окончательное наказание составило 11 лет колонии и штраф более 211 миллионов рублей. Летом 2024 года Верховный суд Башкирии заменил лишение свободы на принудительные работы.
Дата заседания облсуда по жалобе прокуратуры пока не определена, но ожидается, что вопрос об УДО рассмотрят в ближайшее время.