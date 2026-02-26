Дело об УДО Дмитрия Сазонова поступило в областной суд

В 2020 году Ленинский райсуд Самары приговорил его к 12 годам строгого режима, штрафу в 220 миллионов рублей и лишению специального звания. Позже апелляция и кассация смягчили приговор, переквалифицировав один из эпизодов на мошенничество и уменьшив срок до 9,5 лет, а штраф — до 22,6 миллиона рублей. В 2022 году после нового рассмотрения окончательное наказание составило 11 лет колонии и штраф более 211 миллионов рублей. Летом 2024 года Верховный суд Башкирии заменил лишение свободы на принудительные работы.