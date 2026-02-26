Девятнадцатилетнего юношу осудят за попытку совершить теракт в Симферополе

Следствие установило, что молодой человек был участником международной организации, которую Верховный суд России признал террористической и запретил на территории страны. Он планировал поджечь здание в Симферополе, чтобы дестабилизировать работу органов власти, но не успел осуществить задуманное, так как его задержали сотрудники ФСБ и МВД республики. Обвиняемый также изучал и практиковался в использовании зажигательных устройств.