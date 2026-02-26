Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Девятнадцатилетнего юношу осудят за попытку совершить теракт в Симферополе

Крымчанин являлся участником международной террористической организации.

Источник: Комсомольская правда

Завершено расследование уголовного дела в отношении 19-летнего жителя Симферополя, обвиняемого в подготовке к теракту и прохождении обучения для террористической деятельности.

Следствие установило, что молодой человек был участником международной организации, которую Верховный суд России признал террористической и запретил на территории страны. Он планировал поджечь здание в Симферополе, чтобы дестабилизировать работу органов власти, но не успел осуществить задуманное, так как его задержали сотрудники ФСБ и МВД республики. Обвиняемый также изучал и практиковался в использовании зажигательных устройств.

Во время обыска в квартире подозреваемого нашли и изъяли самодельные взрывные устройства, мобильные телефоны и наркотические средства. Суд заключил обвиняемого под стражу.