Мужчина утонул в Таганрогском заливе в Ростовской области

Спасатели обращаются ко всем — родителям, рыбакам и любителям зимних прогулок — не выходите на лед и не разрешайте выходить на водоемы детям, при перепадах температур замерзшая гладь становится менее прочной. В такой период лучше отложить подледную рыбалку. Не сокращайте путь через водоемы.