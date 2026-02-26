Мужчина утонул в Таганрогском заливе в Ростовской области

В Ростовской области в Таганрогском заливе утонул мужчина. Погибшего нашли утром 26 февраля в двух метрах от берега. Об этом рассказали в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.
Мужчину увидели люди, которые вышли к заливу, они же вызвали спасателей. Сотрудники экстренной службы извлекли неизвестного из воды, сейчас личность погибшего выясняют.
Спасатели обращаются ко всем — родителям, рыбакам и любителям зимних прогулок — не выходите на лед и не разрешайте выходить на водоемы детям, при перепадах температур замерзшая гладь становится менее прочной. В такой период лучше отложить подледную рыбалку. Не сокращайте путь через водоемы.
