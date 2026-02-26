Ричмонд
Гражданин Молдовы убил 21-летнюю девушку в Москве: Студентка из Приднестровья бросила его, узнав о жене и дочери в Ирландии

Девушка не узнала бывшего и запустила его в подъезд.

Источник: Комсомольская правда

Аня переехала в Москву из приднестровского села Ташлык три года назад. совмещала учёбу в университете с работой, снимала комнату и старалась помогать родителям и младшему брату, которые остались на родине.

Недавно она познакомилась с 30-летним Кристианом. Мужчина родился в Молдове, но в последнее время жил в Ирландии. Из Дублина прилетел в Москву поработать на стройке.

У Ани и Кристиана завязался роман. Но вскоре девушка разорвала отношения. Оказалось, что Кристиан — женатик, в Ирландии его ждут ничего не подозревающие супруга и семилетняя дочка.

Просто так отпускать Аню мужчина не хотел. Сначала заново набивался к ней в бойфренды, а после очередного отказа решил убить.

21 февраля Кристиан в маске подкараулил Аню у её дома в Зябликово. Девушка даже не узнала бывшего и запустила его в подъезд, где мерзавец вонзил ей нож в спину, после чего добил ещё несколькими ударами. Аня в этот момент говорила по телефону с семьёй: родители слышали её крики, но помочь ничем не смогли.

Убийца сразу же улетел в Турцию. СК возбудил уголовное дело. В России Кристиан заочно арестован.

