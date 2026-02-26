«Написали с другого аккаунта»: мошенники обманули жертву от имени интернет-магазина

— Но ответ пришел с другого аккаунта. Неизвестный представился сотрудником того же магазина, принял заказ и прислал реквизиты для полной оплаты. Женщина перевела 10 тысяч рублей. А через некоторое время с ней связался настоящий представитель маркетплейса и сообщил, что никаких денег они не получали, — пишут журналисты.