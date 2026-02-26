Домашний кот стал причиной карантина по бешенству на Автозаводе

Причиной, по которой в Автозаводском районе Нижнего Новгорода ввели карантин по бешенству, стал домашний кот. Об этом сообщает ГБУ НО «Госветуправление г. Нижний Новгород».
Выяснилось, что в январские праздники хозяйка квартиры на улице Переходникова, где был зафиксирован очаг опасного заболевания, уезжала в Большемурашкинский район вместе с питомцем.
«Кот долгое время проводил на улице, привит против бешенства не был, — рассказала начальник государственной ветеринарной клиники Автозаводского района Анна Скребец. — По возвращении питомец стал бросаться на ноги хозяйке и ее дочери, кусать и царапать. Женщина обратилась в частную клинику, где коту поставили диагноз “двухсторонний отит”.
Когда лечение не помогло, владелица животного обратилась в службу по передержке госветклиники Ленинского района. Кота отправили на карантин, позже он умер. Исследование показало, что у домашнего питомца было бешенство. В районе ввели карантин.
«Проводится полный комплекс локализации и ликвидации очагов инфекции, — отметил начальник ГБУ НО “Госветуправление г. Нижний Новгород” Евгений Помазов. — Ветврачи Госветуправления ежедневно осуществляют поквартирный обход улиц на территории, границы которой проходят по проспектам Кирова и Октября, улице Дьяконова, а также проспектам Бусыгина и Ленина».
Домашних питомцев во время обхода прививают от бешенства. Госветклиники района перешли на усиленный график. Здесь также можно и нужно сделать прививку. Это бесплатно.