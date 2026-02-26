Домашний кот стал причиной карантина по бешенству на Автозаводе

«Кот долгое время проводил на улице, привит против бешенства не был, — рассказала начальник государственной ветеринарной клиники Автозаводского района Анна Скребец. — По возвращении питомец стал бросаться на ноги хозяйке и ее дочери, кусать и царапать. Женщина обратилась в частную клинику, где коту поставили диагноз “двухсторонний отит”.