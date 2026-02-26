Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

У экс-прокурора Приморья изъяли недвижимость на четверть миллиарда рублей

В доход государства обращено имущество экс-прокурора Приморского края Валерия Василенко на сумму 251 млн рублей. Как сообщает ТАСС, у бывшего чиновника конфисковали 34 объекта недвижимости. Разбирательство проводилось в рамках крупного антикоррупционного иска Генпрокуратуры.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Ленинский районный суд Владивостока взыскал в доход государства активы бывшего прокурора Приморского края Валерия Василенко. Общая кадастровая стоимость этих объектов составила 251 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на региональную пресс-службу судов.

По иску Генеральной прокуратуры РФ у бывшего высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства конфисковали 34 объекта недвижимости. Валерий Василенко проходит по масштабному коррупционному делу вместе с экс-ректором ВГУЭС Геннадием Лазаревым и группой других лиц. Суммарный ущерб в рамках этого разбирательства оценивается более чем в 2 млрд рублей.

Требование об обращении собственности в доход государства было заявлено в январе текущего года. Уже в феврале иск удовлетворили: у всех ответчиков в общей сложности изъяли 265 объектов недвижимости и прочих активов.

Валерий Василенко возглавлял прокуратуру региона с 2000 по 2005 год. Расследование продолжается.