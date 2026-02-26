У экс-прокурора Приморья изъяли недвижимость на четверть миллиарда рублей

По иску Генеральной прокуратуры РФ у бывшего высокопоставленного сотрудника надзорного ведомства конфисковали 34 объекта недвижимости. Валерий Василенко проходит по масштабному коррупционному делу вместе с экс-ректором ВГУЭС Геннадием Лазаревым и группой других лиц. Суммарный ущерб в рамках этого разбирательства оценивается более чем в 2 млрд рублей.