В Прикамье похоронят Сергея Фролова, ушедшего на СВО из Перми

В зоне проведения СВО при исполнении обязанностей воинской службы погиб 41-летний житель Прикамья Фролов Сергей Анатольевич. Гвардии рядовой последнее время жил и работал в Перми.
Сергей Фролов родился в деревне Шумиха Казанского сельсовета. Спустя несколько лет семья после нескольких переездов поселилась в селе Дуброво Оханского района. После окончания девятого класса сельской школы Сергей продолжил обучение в профучилище № 74 на тракториста.
До начала СВО Сергей Анатольевич работал в Перми экспедитором-погрузчиком на предприятии «УралРеахим». Проходил службу старшим сержантом на должности старшего наводчика гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. Погиб 17 февраля 2016 года. Дома его возвращения ждали сын, мама, два брата и сестра.
Прощание с погибшим земляком состоится 27 февраля Доме культуры села Дуброво с 14:00. Администрация Оханского муниципального округа выражает искренние соболезнования семье и близким защитника Отечества.