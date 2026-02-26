В Прикамье похоронят Сергея Фролова, ушедшего на СВО из Перми

До начала СВО Сергей Анатольевич работал в Перми экспедитором-погрузчиком на предприятии «УралРеахим». Проходил службу старшим сержантом на должности старшего наводчика гаубичного самоходно-артиллерийского взвода. Погиб 17 февраля 2016 года. Дома его возвращения ждали сын, мама, два брата и сестра.