Подозреваемого в убийстве экс-советника Януковича экстрадируют в Испанию

Политик занимал должность советника президента Януковича и курировал вопросы судебной реформы. После смены власти на Украине в 2014 году он был уволен приказом на тот момент и.о. президента Украины Александра Турчинова и покинул страну. В 2021 году США ввели против Портнова санкции.