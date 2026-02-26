Ричмонд
Воткнула ножницы в грудь: женщина напала на ухажера сестры из-за неразделенной любви

В Саратове женщина с ножницами напала на возлюбленного сестры.

Источник: Комсомольская правда - Иркутск

В Саратове 66-летняя женщина не смогла пережить отказ и всадила ножницы в грудь мужчине, который ей приглянулся. Это был возлюбленный ее младшей сестры. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона.

— 23 февраля 2026 года в больницу попал 62-летний местный житель с колото-резаной раной грудной клетки. Мужчина рассказал полиции, что пострадал во время застолья от рук сестры своей возлюбленной, — пишут журналисты.

Подозреваемую задержали. Ей оказалась ранее судимая жительница Ленинского района. Выяснилось, что она положила глаз на парня младшей сестры, но тот ее отверг. Обида оказалась сильнее разума — когда сестра отлучилась в магазин, женщина схватила ножницы и вонзила их в грудь несостоявшегося ухажера.

Следователи завели уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Подозреваемую отпустили под подписку о невыезде.

Ранее КП-Иркутск рассказывала о том, что женщина случайно нашла родную сестру спустя 60 лет.