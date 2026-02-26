Воткнула ножницы в грудь: женщина напала на ухажера сестры из-за неразделенной любви

В Саратове 66-летняя женщина не смогла пережить отказ и всадила ножницы в грудь мужчине, который ей приглянулся. Это был возлюбленный ее младшей сестры. Об этом сообщает телеканал «Саратов 24» со ссылкой на МВД региона.