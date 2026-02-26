Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Сысерти вспыхнул столярный цех

На Урале сгорел цех деревообработки.

Источник: Комсомольская правда

26 февраля в Сысерти произошел пожар в одном из цехов на улице Карла Либкнехта. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.

— Повреждены кровля, внутренняя отделка и готовая продукция в цехе деревообработки, — уточнили в ведомстве.

В крупном пожаре никто не пострадал. На месте работали 25 специалистов МЧС на девяти единицах техники. Пожарным дознавателям в дальнейшем предстоит выяснить, почему произошло возгорание.

Напомним, что 25 февраля в Кушве в пожаре погиб мужчина. Пламя охватило частный дом на улице Горняков. Огонь уничтожил жилище, надворные постройки и отделку гаража.