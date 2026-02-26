В Сысерти вспыхнул столярный цех

26 февраля в Сысерти произошел пожар в одном из цехов на улице Карла Либкнехта. Огонь охватил площадь в 500 квадратных метров. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Свердловской области.
— Повреждены кровля, внутренняя отделка и готовая продукция в цехе деревообработки, — уточнили в ведомстве.
В крупном пожаре никто не пострадал. На месте работали 25 специалистов МЧС на девяти единицах техники. Пожарным дознавателям в дальнейшем предстоит выяснить, почему произошло возгорание.
Напомним, что 25 февраля в Кушве в пожаре погиб мужчина. Пламя охватило частный дом на улице Горняков. Огонь уничтожил жилище, надворные постройки и отделку гаража.