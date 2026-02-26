Ричмонд
Милиция на Брестчине применила оружие против нарушителя

МИНСК, 26 фев — Sputnik. Житель Березовского района ближайшие семь лет может провести в местах заключения за то, что угрожал правоохранителям ножом, сообщили в УВД Брестского облисполкома.

Источник: Sputnik.by

Там пояснили, что инцидент произошел, когда в одну из деревень района по анонимному сообщению прибыл наряд милиции для проверки поступившей информации.

«Увидев правоохранителей, 34-летний местный житель с явными признаками опьянения, держа в руках нож, направился в их (милиционеров — Sputnik) сторону», — сказано в сообщении в Telegram-канале региональной милиции.

Правоохранители несколько раз потребовали остановиться и бросить холодное оружие, однако нарушитель эти требования проигнорировал, чем создал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.

В результате милиционер произвел прицельный выстрел в ногу мужчине, рассказали в УВД.

«Нападавшему оказали первую помощь и передали медикам. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы», — проинформировали в ведомстве.

Там напомнили, что сотрудник ОВД при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под защитой государства. Посягательство на него в любых формах влечет пресечение таких действий, в том числе с применением физической силы, спецсредств и оружия.