Милиция на Брестчине применила оружие против нарушителя

Там пояснили, что инцидент произошел, когда в одну из деревень района по анонимному сообщению прибыл наряд милиции для проверки поступившей информации.
«Увидев правоохранителей, 34-летний местный житель с явными признаками опьянения, держа в руках нож, направился в их (милиционеров — Sputnik) сторону», — сказано в сообщении в Telegram-канале региональной милиции.
Правоохранители несколько раз потребовали остановиться и бросить холодное оружие, однако нарушитель эти требования проигнорировал, чем создал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.
В результате милиционер произвел прицельный выстрел в ногу мужчине, рассказали в УВД.
«Нападавшему оказали первую помощь и передали медикам. Следователями возбуждено уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Фигуранту грозит до семи лет лишения свободы», — проинформировали в ведомстве.
Там напомнили, что сотрудник ОВД при исполнении служебных обязанностей является представителем власти и находится под защитой государства. Посягательство на него в любых формах влечет пресечение таких действий, в том числе с применением физической силы, спецсредств и оружия.