Девять рыбаков из Ленобласти уплыли на льдине в Финский залив

В Кингисеппском районе Ленобласти рядом с деревней Логи девять рыбаков вышли на Финский залив порыбачить и уплыли в Финский залив. Причиной тому стала трещина, образовавшаяся во льду из-за перепада температур. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти.