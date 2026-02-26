Ричмонд
Девять рыбаков из Ленобласти уплыли на льдине в Финский залив

Льдину унесло на километр от берега.

Источник: Комсомольская правда

В Кингисеппском районе Ленобласти рядом с деревней Логи девять рыбаков вышли на Финский залив порыбачить и уплыли в Финский залив. Причиной тому стала трещина, образовавшаяся во льду из-за перепада температур. Об этом сообщила пресс-служба МЧС России по Ленобласти.

— Спасатели уже работают на месте происшествия двумя группами: по суше на аэролодке и по воде на катере. Расстояние до берега составляет около одного километра, — рассказали в пресс-службе ведомства.

В операции задействованы девять человек и семь единиц техники.

Напомним, ранее сразу 15 человек унесло на льдине в Финский залив в Ленобласти. Рыбакам удалось выбраться из ледяной ловушки самостоятельно. Инцидент произошел в Кингисеппском районе.

МЧС России предупреждает, что выход на лед в период оттепели может быть чрезвычайно опасен.