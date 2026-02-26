Под Березой милиционер стрелял по пьяному, пошедшему с ножом на наряд. Подробности сообщает УВД Брестского облисполкома.
В милицию поступило анонимное сообщение, в котором была указана одна из деревень Березовского района. На место выехали милиционеры. Заметив их, 34-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, держа нож в руках пошел в их сторону. Требования сотрудников остановиться и бросить нож он игнорировал, создавал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.
«Милиционер произвел прицельный выстрел в ногу», — сообщили в УВД.
И добавили, что нападавшему была оказана первая помощь, его передали врачам.
Следователи завели уголовное дело за насилие либо угрозу применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.
