Под Березой милиционер стрелял по пьяному, пошедшему с ножом на наряд

В милицию поступило анонимное сообщение, в котором была указана одна из деревень Березовского района. На место выехали милиционеры. Заметив их, 34-летний местный житель с признаками алкогольного опьянения, держа нож в руках пошел в их сторону. Требования сотрудников остановиться и бросить нож он игнорировал, создавал реальную угрозу жизни и здоровью окружающих.