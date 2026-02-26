Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Ростове осужденные получат новые сроки за попытку присоединиться к террористам

В Ростове осужденные планировали приосединиться к террористам, но этот план раскрыли.

Источник: Комсомольская правда

В Ростове-на-Дону перед судом предстанут трое ранее осужденных, которых теперь также подозревают в попытке террористической деятельности. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК России по Ростовской области.

Дело было возбуждено по статье «Приготовление к участию в деятельности террористической организации» (ч. 1 ст. 30, ч. 2 ст. 205.5 УК РФ).

По данным следствия, осужденные за экстремизим решили после выхода из колонии уехать за границу и вступить в ряды запрещенной в России террористической организации.

Заключенные еще во время отбывания своих сроков тайно использовали средства связи и передали свои данные другой стороне, а в ответ получили методические рекомендации о конспирации и инструкции о том, как покинуть территорию России.

План сообщников раскрыли представители УФСБ и ГУФСИН. Следствие уже завершено, уголовные дела передали в суд для рассмотрения по существу.

Подпишись на нас в MAX и Telegram.