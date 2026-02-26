Ричмонд
В Татарстане глава поселения лишился своего поста из-за акций на 24 млн рублей

Именно на такую сумму супруга муниципального служащего совершила оборот акций, используя финансовые инструменты иностранных компаний.

Источник: Комсомольская правда

Суд удовлетворил иск прокуратуры к Совету Верхнеуслонского района о досрочном прекращении полномочий главы Набережно-Морквашского сельского поселения в связи с утратой доверия. Основанием стали коррупционные нарушения, выявленные надзорным ведомством.

В ходе проверки установлено, что супруга главы владела и пользовалась финансовыми инструментами 27 иностранных компаний. Общая сумма оборота акций только в 2024 году составила 24 миллиона рублей.

Ранее прокуратура внесла в Совет района представление, требуя рассмотреть вопрос об утрате доверия главой поселения. Нарушение запрета на владение иностранными финансовыми инструментами является безусловным основанием для его отставки.