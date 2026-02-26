Школы Перми продолжат работу в штатном режиме несмотря на поступающие угрозы

«КП-Пермь» в городском департаменте образования сообщили о проведении сотрудниками полиции осмотра территории и помещений школы. В «Экошколе» усилили контроль за пропускным режимом. В связи со стабилизацией обстановки приказ директора школы об отмене учебных занятий отменен.