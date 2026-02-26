Ричмонд
Школы Перми продолжат работу в штатном режиме несмотря на поступающие угрозы

Департамент образования призывает родителей и учащихся сохранять спокойствие.

Источник: Комсомольская правда

Ряд телеграм-каналов Перми 26 февраля сообщил о поступивших угрозах в адрес МАОУ «Экошкола». Администрация образовательного учреждения оперативно передала информацию в правоохранительные органы.

«КП-Пермь» в городском департаменте образования сообщили о проведении сотрудниками полиции осмотра территории и помещений школы. В «Экошколе» усилили контроль за пропускным режимом. В связи со стабилизацией обстановки приказ директора школы об отмене учебных занятий отменен.

«По результатам проведенных мероприятий угроз для жизни и здоровья учащихся и персонала не выявлено. Безопасность образовательного процесса обеспечена в полном объеме», — отметили в городском ведомстве.

Все школы Перми 27 февраля будут работать в штатном режиме в соответствии с расписанием. Департамент образования призывает родителей и учащихся сохранять спокойствие, доверять только официальным источникам информации.

Ведомство напоминает о необходимости блокировать и направлять жалобы на деструктивные каналы и сообщения при их поступлении.