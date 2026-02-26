Адвокат сообщил об отмене дела на мать убитого мальчика из Петербурга

В конце января СК возбудил уголовное дело об убийстве малолетнего после исчезновения девятилетнего мальчика в Петербурге. По данным следствия, 30 января ребенок вышел из дома в Красносельском районе, сел в автомобиль к неизвестному и больше не выходил на связь. Мужчина, с которым контактировал мальчик, был задержан 2 февраля, суд его арестовал. Как сообщали в СК РФ, тело ребенка нашли в водоеме в Ломоносовском районе Ленинградской области. Бабушка мальчика сообщала, что семья является многодетной, в ней было семеро детей от 13 лет до шести месяцев.