Под Ростовом на женщину, устроившую в травмпункте скандал из-за медленного приема, завели дело

В Батайске Ростовской области в травмпункте женщина, пришедшая на прием с дочкой, устроила скандал. По словам очевидцев, пациентку задело то, что очередь двигалась медленно. В итоге она стала оскорблять врачей и медперсонал.
Ситуация была столь напряженной, что сотрудникам медучреждения пришлось звонить в полицию.
Оперативники быстро прибыли на место и установили все обстоятельства случившегося.
— Сотрудниками полиции в отношении женщины, нарушившей общественный порядок, был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.
Подпишись на нас в MAX и Telegram.
Читайте также.
«Мечтал об этом всю жизнь»: Боец из Ростовской области после СВО пошел работать в школу и выиграл конкурс «Учитель года».