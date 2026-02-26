Ричмонд
Под Ростовом на женщину, устроившую в травмпункте скандал из-за медленного приема, завели дело

Под Ростовом женщина устроила такой скандал в больнице, что пришлось вызывать полицию.

Источник: Комсомольская правда

В Батайске Ростовской области в травмпункте женщина, пришедшая на прием с дочкой, устроила скандал. По словам очевидцев, пациентку задело то, что очередь двигалась медленно. В итоге она стала оскорблять врачей и медперсонал.

Ситуация была столь напряженной, что сотрудникам медучреждения пришлось звонить в полицию.

Оперативники быстро прибыли на место и установили все обстоятельства случившегося.

— Сотрудниками полиции в отношении женщины, нарушившей общественный порядок, был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство», — сказали в ГУ МВД по Ростовской области.

