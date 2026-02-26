Ричмонд
Два человека погибли в лобовой аварии на федеральной трассе «Кавказ»

Два человека погибли и двое пострадали в результате лобового столкновения на федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Прокуратура региона начала проверку по факту происшествия.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В Зольском районе Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП. В результате выезда на встречную полосу погибли два человека, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.

Авария произошла 26 февраля около 16:00. По предварительным данным ведомства, 68-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по федеральной трассе «Кавказ», не справился с управлением в районе КПП «Малка». Отечественная легковушка через разрыв в тросовом ограждении вылетела на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой Hyundai.

Жертвами аварии стали водитель и пассажир «Лады». Находившихся во встречном автомобиле людей доставили в медицинское учреждение.

Установление всех обстоятельств происшествия взяла на контроль прокуратура Кабардино-Балкарии. Для координации работы правоохранительных органов на место трагедии выезжал прокурор Зольского района Александр Карпов.