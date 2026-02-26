Два человека погибли в лобовой аварии на федеральной трассе «Кавказ»

Два человека погибли и двое пострадали в результате лобового столкновения на федеральной трассе «Кавказ» в Кабардино-Балкарии. По предварительным данным, водитель «Лады» выехал на встречную полосу и столкнулся с иномаркой. Прокуратура региона начала проверку по факту происшествия.