Два человека погибли в лобовой аварии на федеральной трассе «Кавказ»

В Зольском районе Кабардино-Балкарии произошло смертельное ДТП. В результате выезда на встречную полосу погибли два человека, еще двое госпитализированы. Об этом сообщает республиканская Госавтоинспекция.
Авария произошла 26 февраля около 16:00. По предварительным данным ведомства, 68-летний водитель автомобиля «Лада Калина», двигаясь по федеральной трассе «Кавказ», не справился с управлением в районе КПП «Малка». Отечественная легковушка через разрыв в тросовом ограждении вылетела на полосу встречного движения, где произошло лобовое столкновение с иномаркой Hyundai.
Жертвами аварии стали водитель и пассажир «Лады». Находившихся во встречном автомобиле людей доставили в медицинское учреждение.
Установление всех обстоятельств происшествия взяла на контроль прокуратура Кабардино-Балкарии. Для координации работы правоохранительных органов на место трагедии выезжал прокурор Зольского района Александр Карпов.