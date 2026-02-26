Ричмонд
Спасатель: у поймавших падавшего с 10 этажа ребенка был 1 шанс на миллион

Выпавшего с 10-го этажа ребенка в Санкт-Петербурге спасли случайные прохожие. Заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин оценил шанс такого спасения один на миллион.

Источник: Аргументы и факты

26 февраля прохожие поймали в растянутую куртку упавшего с 10- этажа полуторагодовалого ребенка. В беседе с aif.ru заслуженный спасатель РФ Сергей Щетинин подчеркнул, что это невероятная удача. По его словам, такое спасение возможно в одном случае на миллион.

«То, что они смогли поймать этого малыша, это один случай на миллион 1000000, что ребенок не получил сильных травм. У малыша очень сильный ангел-хранитель, потому что, если бы немного другой угол падения, положение тела, если бы упал на голову, на ноги, то это все было бы чрезвычайно трагично», — объяснил эксперт.

26 февраля в Сеть попало видео из Санкт-Петербурга. В кадре видно, как случайные прохожие поймали в растянутую куртку выпавшего из окна 10-го этажа ребенка. По данным СМИ его состояние оценивается средней тяжести.