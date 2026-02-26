Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Энергодар полностью обесточен из-за отключения внешних линий электропередачи

Значительная часть северо-запада Запорожской области, включая Энергодар, Черниговский и Каменско-Днепровский округа, осталась без электричества. Губернатор региона сообщил, что причиной стал выход из строя энергооборудования. Ведутся восстановительные работы.

Василий Лейко
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре произошло полное отключение электроснабжения. Причиной инцидента стал сбой в работе внешних линий электропередачи, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.

Как уточнил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, из-за выхода из строя энергетического оборудования в зону отключения попали Энергодар, а также Черниговский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.

«Специалисты уже работают над уточнением причин отключения и восстановлением энергоснабжения», — сообщил глава региона.

Ранее Министерство энергетики Запорожской области сообщало, что в Токмакском муниципальном округе отключение электричества произошло в результате атаки беспилотника. Восстановительные работы там осложнены продолжающимся внешним воздействием. Также работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Мелитополе, и завершить их планируется до конца текущих суток.