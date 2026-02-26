Энергодар полностью обесточен из-за отключения внешних линий электропередачи

В городе-спутнике Запорожской АЭС Энергодаре произошло полное отключение электроснабжения. Причиной инцидента стал сбой в работе внешних линий электропередачи, сообщает ТАСС со ссылкой на городскую администрацию.
Как уточнил губернатор Запорожской области Евгений Балицкий, из-за выхода из строя энергетического оборудования в зону отключения попали Энергодар, а также Черниговский и Каменско-Днепровский муниципальные округа.
«Специалисты уже работают над уточнением причин отключения и восстановлением энергоснабжения», — сообщил глава региона.
Ранее Министерство энергетики Запорожской области сообщало, что в Токмакском муниципальном округе отключение электричества произошло в результате атаки беспилотника. Восстановительные работы там осложнены продолжающимся внешним воздействием. Также работы по восстановлению энергоснабжения ведутся в Мелитополе, и завершить их планируется до конца текущих суток.