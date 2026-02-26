Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Ростовом мужчина забрался в чужой дом, пока хозяин был в командировке

20-летний житель Ростовской области пробрался в дом и украл имущество.

Источник: Комсомольская правда

В Милютинском районе Ростовской области местный житель лишился имущества, пока был в командировке. Как рассказал мужчина в отделе полиции, он работает вахтовым методом. Этим воспользовался злоумышленник.

Оперативники быстро вычислили подозреваемого. Им оказался 20-летний местный житель. Мужчина вычислил, что коттедж длительное время пустует. Сорвав навесной замок, он проник в дом и похитил инструменты стоимостью 15 тысяч рублей.

— В отношении задержанного возбуждено уголовное дело по статье «Кража». В настоящее время решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу, — рассказали в ГУ МВД по Ростовской области.