Собянин: Ещё один БПЛА ВСУ сбили на подлёте к Москве

«Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», — написал градоначальник.
Напомним, сегодня Москву атаковали дроны: мэр Сергей Собянин сообщил об уничтожении ещё двух беспилотников, летевших на город. Таким образом, общее число сбитых за последние часы БПЛА достигло 6. На местах падения обломков работают экстренные службы.
