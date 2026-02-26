Ричмонд
Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой

Пропавшую 24 февраля в Смоленске девятилетнюю девочку нашли живой. Об этом сообщает поисковый отряд ПСО «Сальвар» по Смоленской области.

Источник: Life.ru

«Найдена! Жива!» — говорится в публикации.

В Смоленске эти дни велись поиски девятилетней школьницы, которая пропала утром 24 февраля. Девочка вышла во двор погулять с собакой и не вернулась. Её исчезновение заметила мама: выглянув в окно, она увидела, что на улице остался только пёс, а ребёнка рядом не было. По словам очевидцев, незадолго до пропажи возле дома заметили подозрительный серый автомобиль. К поискам подключились городские службы и волонтёры, ситуацию взял под личный контроль мэр Смоленска Александр Новиков.

