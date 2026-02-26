Пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске нашли живой

Напомним, на протяжении трех суток было неизвестно, куда пропала девятилетняя девочка из Смоленска. Девочка вышла погулять с собакой и не вернулась обратно домой. Недалеко от места пропажи нашли детскую перчатку. Однако выяснилось, что она не принадлежала ребенку.