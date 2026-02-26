Пропавшую девятилетнюю девочку в Смоленске нашли живой

Пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена. Она жива, сообщил поисковый отряд «Сальвар» в своем Telegram-канале вечером в четверг, 26 февраля.
«Найдена. Жива», — говорится в сообщении. Девочку нашли сотрудники уголовного розыска и следственного комитета вместе с волонтерами. Как стало известно корреспонденту KP.RU, сейчас девочка находится в больнице.
Напомним, на протяжении трех суток было неизвестно, куда пропала девятилетняя девочка из Смоленска. Девочка вышла погулять с собакой и не вернулась обратно домой. Недалеко от места пропажи нашли детскую перчатку. Однако выяснилось, что она не принадлежала ребенку.
При этом по камерам видеонаблюдения не было видно, как девятилетняя девочка вообще выходила из подъезда своего дома в городе.
Как сообщал «КП-Петербург», в пресс-службе ГСУ СКР по Смоленску сообщили о возбуждении следователями уголовного дела.