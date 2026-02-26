Ричмонд
Собянин: Уничтожено еще два беспилотника, летевших к Москве

Уничтожено еще два дрона Вооруженных сил Украины, летевших к столице. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.

— Уничтожены еще два беспилотника, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб, — написал он в MAX.

25 февраля украинская армия уничтожила беспилотниками фельдшерско-акушерский пункт в Брянской области, сообщил губернатор региона Александр Богомаз. Также ВСУ атаковали дронами-камикадзе село Курковичи. В результате инцидента никто не пострадал.

