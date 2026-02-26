SHOT: Девятилетнюю девочку из Смоленска нашли в гараже, с ней были двое мужчин

По данным телеграм-канала, девочка кричала и звала маму, это услышал один из поисковиков. Устанавливаются личности мужчин, которые были в гараже вместе с ней.
Врачи осмотрят ребёнка, чтобы установить — совершались ли в её отношении насильственные действия. Следователи уже выясняют детали ситуации.
Напомним, девочка пропала 24 февраля в Смоленске. Ребёнок исчез утром: школьница вышла во двор погулять с собакой и не вернулась. Мать заметила пропажу, выглянув в окно, — на улице остался лишь пёс, а дочери рядом не было. По словам очевидцев, незадолго до случившегося возле дома заметили подозрительный серый автомобиль. К поискам подключились городские службы и волонтёры, ситуацию взял под личный контроль мэр Смоленска Александр Новиков. Сегодня её нашли живой.
