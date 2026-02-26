SHOT: Девятилетнюю девочку из Смоленска нашли в гараже, с ней были двое мужчин

Напомним, девочка пропала 24 февраля в Смоленске. Ребёнок исчез утром: школьница вышла во двор погулять с собакой и не вернулась. Мать заметила пропажу, выглянув в окно, — на улице остался лишь пёс, а дочери рядом не было. По словам очевидцев, незадолго до случившегося возле дома заметили подозрительный серый автомобиль. К поискам подключились городские службы и волонтёры, ситуацию взял под личный контроль мэр Смоленска Александр Новиков. Сегодня её нашли живой.