SHOT: Девятилетнюю девочку из Смоленска нашли в гараже, с ней были двое мужчин

Стали известны обстоятельства, при которых отыскали пропавшую в Смоленске позавчера девятилетнюю девочку. Как узнал SHOT, она была в гараже, там же находились двое мужчин.

Источник: Life.ru

По данным телеграм-канала, девочка кричала и звала маму, это услышал один из поисковиков. Устанавливаются личности мужчин, которые были в гараже вместе с ней.

Врачи осмотрят ребёнка, чтобы установить — совершались ли в её отношении насильственные действия. Следователи уже выясняют детали ситуации.

Напомним, девочка пропала 24 февраля в Смоленске. Ребёнок исчез утром: школьница вышла во двор погулять с собакой и не вернулась. Мать заметила пропажу, выглянув в окно, — на улице остался лишь пёс, а дочери рядом не было. По словам очевидцев, незадолго до случившегося возле дома заметили подозрительный серый автомобиль. К поискам подключились городские службы и волонтёры, ситуацию взял под личный контроль мэр Смоленска Александр Новиков. Сегодня её нашли живой.

