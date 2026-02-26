Ричмонд
Спасатели рассказали о состоянии найденной в Смоленске 9-летней девочки

Найдена пропавшая без вести в Смоленске девятилетняя Александра Ф. Спасатели рассказали, что с девочкой.

Источник: Аргументы и факты

Найдена девятилетняя Александра Ф., которую в Смоленске искали с 24 февраля. Информацию aif.ru подтвердила представитель поисково-спасательного отряд «Сальвар» Анна Жойкина.

«Девочка найдена, она жива, но пока подробности рассказать не можем. Идут следственные мероприятия», — отметила Жойкина.

Напомним, около 8 часов утра 24 февраля ребенок перед тем, как пойти в школу, вышел выгуливать собаку, но домой так и не вернулся. В городе были организованы масштабные поисковые мероприятия с участием правоохранителей, волонтеров, местных жителей.