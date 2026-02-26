Спасатели рассказали о состоянии найденной в Смоленске 9-летней девочки

Напомним, около 8 часов утра 24 февраля ребенок перед тем, как пойти в школу, вышел выгуливать собаку, но домой так и не вернулся. В городе были организованы масштабные поисковые мероприятия с участием правоохранителей, волонтеров, местных жителей.