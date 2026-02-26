Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на Москву. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил глава города Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на Москву. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил глава города Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем блоге в мессенджере MAX.

В ночь на 26 февраля российская ПВО уничтожила 17 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.

25 февраля в пресс-службе Минобороны также сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали 60 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией страны.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше