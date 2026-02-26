Собянин: Отражена атака еще трех БПЛА, летевших на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) сбили еще три беспилотника Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые летели на Москву. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил глава города Сергей Собянин.
— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — уточнил мэр столицы в своем блоге в мессенджере MAX.
В ночь на 26 февраля российская ПВО уничтожила 17 беспилотных летательных аппаратов над российскими регионами.
25 февраля в пресс-службе Минобороны также сообщили, что силы ПВО за три часа ликвидировали 60 беспилотников Вооруженных сил Украины над территорией страны.