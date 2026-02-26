Ричмонд
СК: В Смоленске задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки

26 февраля в Смоленске нашли пропавшую ранее девочку.

Источник: Комсомольская правда

В Смоленске задержан подозреваемый в похищении девятилетней девочки. Об этом сообщил региональный СК России в мессенджере МАХ.

«В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки», — говорится в сообщении.

В ведомстве отметили, что ребенок жив. С подозреваемым работают следователи. А сама девочка сейчас находится в больнице, об этом стало известно корреспонденту KP.RU.

Немногим ранее поисковый отряд «Сальвар» сообщил, что пропавшая в Смоленске девятилетняя девочка найдена. Она жива.