Ричмонд
+11°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в регионального управления Следственного комитета России.

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в регионального управления Следственного комитета России.

— В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении девятилетней девочки, — говорится в сообщении.

По данным ведомства, школьницу нашли, она жива. В настоящее время с подозреваемым работают следователи.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой во двор и пропала. Когда ее мама спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку. В поисках ребенка было задействовано более 200 человек — свыше 50 волонтеров отряда «Сальвар» и более 150 местных жителей.