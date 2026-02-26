В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девочки

В Смоленске задержали подозреваемого в похищении девятилетней девочки. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в регионального управления Следственного комитета России.
— В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении девятилетней девочки, — говорится в сообщении.
По данным ведомства, школьницу нашли, она жива. В настоящее время с подозреваемым работают следователи.
Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой во двор и пропала. Когда ее мама спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку. В поисках ребенка было задействовано более 200 человек — свыше 50 волонтеров отряда «Сальвар» и более 150 местных жителей.