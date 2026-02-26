Ричмонд
Кричала и звала маму: найденную в Смоленске 9-летнюю Сашу передали врачам

В Смоленске завершились поиски девятилетней Александры, которая исчезла утром 24 февраля.

В Смоленске завершились поиски девятилетней Александры, которая исчезла утром 24 февраля. Девочка вышла из дома с собакой и пропала спустя считанные минуты. Загадочности истории добавило то, что ни одна камера видеонаблюдения не зафиксировала ребенка.

Ушла гулять с собакой и не вернулась.

Девочка Александра является средним ребенком в семье, у нее есть младшая сестра и пятимесячный брат. Старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Смоленской области Анастасия Крючкова подчеркнула, что семья характеризуется положительно, воспитывает детей в полной семье, не состоит на учете как неблагополучная. Отец девочки живет отдельно, он принимал участие в поисках.

По словам родителей, утром 24 февраля девочка собиралась в школу и вышла во двор с собакой. Следователи обратили внимание на то, что Александра собиралась буквально на ходу: девочка накинула куртку и штаны поверх пижамы, не взяв с собой ни телефон, ни ключи, что существенно осложнило возможность отслеживания ее местоположения. Родители забили тревогу, когда собака вернулась во двор, а Саши с ней не было.

Пропавшую Сашу искал весь город.

По факту исчезновения ребенка Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 2 статьи 105 УК РФ (убийство), что позволило провести весь спектр оперативно-розыскных мероприятий. К поискам были подключены сотрудники СКР, полиции, МЧС и добровольцы ПСО «Сальвар».

Смоленские волонтеры активно изучали записи с видеорегистраторов, чтобы отследить маршрут девочки. Представители поискового отряда сообщили, что водители присылали десятки видео по запрашиваемым маршрутам.

Следователи и полицейские обошли соседние квартиры и опросили жильцов, так как камеры не зафиксировали момент выхода девочки из подъезда. В здании была обнаружена слепая зона на черной лестнице, через которую, как предполагалось, ребенок мог выйти или быть выведен.

Нашли в гараже.

Девятилетняя Александра Фоменкова, пропавшая 24 февраля, найдена живой. Информацию о завершении поисков распространил поисково-спасательный отряд «Сальвар». В сообщении отряда говорится: «Найдена. Жива».

По данным СМИ, девочка находилась в гараже, кричала и звала маму. Сашу услышал и обнаружил один из добровольцев. Предварительно, в гараже с ребенком находились двое мужчин, их личности устанавливаются.

Теперь врачи проверят, было ли в отношении девочки совершено какое-либо насилие. Следователи продолжают восстанавливать полную картину произошедшего.

В Следственном управлении СК России по Смоленской области подтвердили информацию о том, что девочка найдена. В ведомстве также сообщили, что задержан подозреваемый в похищении девятилетней девочки.

«В Смоленске следователями регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установлен и задержан подозреваемый в похищении 9-летней девочки. Девочка найдена. Жива. С подозреваемым работают следователи», — говорится в сообщении ведомства.