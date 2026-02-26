Кричала и звала маму: найденную в Смоленске 9-летнюю Сашу передали врачам

По словам родителей, утром 24 февраля девочка собиралась в школу и вышла во двор с собакой. Следователи обратили внимание на то, что Александра собиралась буквально на ходу: девочка накинула куртку и штаны поверх пижамы, не взяв с собой ни телефон, ни ключи, что существенно осложнило возможность отслеживания ее местоположения. Родители забили тревогу, когда собака вернулась во двор, а Саши с ней не было.