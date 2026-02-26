Количество сбитых на подлёте к Москве БПЛА возросло до 12

Минувшей ночью российские регионы и акватории двух морей подверглись воздушной атаке со стороны ВСУ. Как сообщили в Министерстве обороны России, с 23:00 мск 25 февраля до 7:00 мск 26 февраля дежурные расчёты ПВО перехватили и уничтожили 17 украинских беспилотников самолётного типа. Под ударом оказались несколько направлений: семь БПЛА сбиты над Брянской областью, четыре — над Тульской, два — над Калужской. Ещё по одному беспилотнику уничтожено над Белгородской и Воронежской областями, а также над акваториями Чёрного и Азовского морей. По данным военного ведомства, все цели своевременно обнаружили и ликвидировали. Информации о разрушениях и пострадавших не приводится.