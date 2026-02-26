Ричмонд
Силы ПВО за шесть часов сбили 167 дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 167 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 167 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в Минобороны РФ.

Отражение атаки осуществлялось в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны были сбиты над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей.

Кроме того, беспилотники ликвидировали над Республикой Крым и Московским регионом — в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву, передает ведомство в мессенджере MAX.

Ранее стало известно о том, что при ударе украинских беспилотных летательных аппаратов по предприятию в Смоленской области погибли четыре человека. Пострадавшие были доставлены в больницу.

