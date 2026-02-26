Силы ПВО за шесть часов сбили 167 дронов ВСУ над Россией

Силы противовоздушной обороны (ПВО) за шесть часов сбили 167 украинских беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) над территорией России. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщили в Минобороны РФ.
Отражение атаки осуществлялось в период с 14:00 до 20:00 по московскому времени. Дроны были сбиты над территориями Брянской, Калужской, Курской, Орловской, Тульской областей.
Кроме того, беспилотники ликвидировали над Республикой Крым и Московским регионом — в том числе 12 БПЛА, летевших на Москву, передает ведомство в мессенджере MAX.
Ранее стало известно о том, что при ударе украинских беспилотных летательных аппаратов по предприятию в Смоленской области погибли четыре человека. Пострадавшие были доставлены в больницу.