В Сумах после взрыва перебои со светом и водой

В социальных сетях и местных пабликах сообщалось о звуке взрыва в Сумах. В настоящий момент на территории Сумской области продолжает действовать воздушная тревога. Официальные подробности о причинах происшествия и сроках восстановления подачи ресурсов пока не раскрываются.
А ранее Life.ru писал, что российские подразделения полностью перекрыли кислород 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ под селом Садки в Сумской области. Как сообщили в силовых структурах, уже неделю бойцы сидят без провизии и зарядных устройств — ни по земле, ни по воздуху ничего не доставить.
