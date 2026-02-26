А ранее Life.ru писал, что российские подразделения полностью перекрыли кислород 80-й десантно-штурмовой бригаде ВСУ под селом Садки в Сумской области. Как сообщили в силовых структурах, уже неделю бойцы сидят без провизии и зарядных устройств — ни по земле, ни по воздуху ничего не доставить.