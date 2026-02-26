Ричмонд
Мэр Москвы сообщил об уничтожении 13-го беспилотника, летевшего на Москву

Уничтожен еще один украинский беспилотник, атаковавший Москву. Об этом в четверг, 26 февраля, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал он в MAX.

26 февраля в Минобороны РФ сообщили, что средства ПВО за ночь перехватили и уничтожили 17 украинских дронов над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей.

По данным Shot, этой же ночью прогремели взрывы над Тулой. Журналисты отметили, что система ПВО отражала атаку украинских беспилотников.

