В Белгородской области мужчина пострадал при атаке украинского дрона

«В селе Волчья Александровка Волоконовского округа при атаке дрона мужчина получил минно-взрывную травму, а также множественные слепые осколочные ранения мягких тканей рук и ног. Он самостоятельно обратился в Волоконовскую ЦРБ, после чего был направлен в Валуйскую ЦРБ для дальнейшего обследования. Вся необходимая помощь оказана, дальнейшее лечение будет проходить амбулаторно», — говорится в сообщении губернатора.
Накануне губернатор Курской области Александр Хинштейн сообщил об атаке украинского дрона в селе Марково Глушковского района. В результате удара беспилотника рядом с частным домом погиб 62-летний мужчина.
