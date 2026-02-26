Ричмонд
Стало известно, где обнаружили пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку

МВД: Пропавшую в Смоленске 9-летнюю девочку нашли в одной квартире с похитителем.

Источник: Комсомольская правда

Пропавшую несколько дней назад в Смоленске 9-летнюю девочку сотрудники полиции обнаружили в одной из квартир города. Об этом сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

«Ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района г. Смоленска», — говорится в сообщении.

По ее словам, там же находился мужчина 1983 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Волк подчеркнула, что жизни ребенка ничто не угрожает. Как сообщал KP.RU, девочка сейчас находится в больнице под наблюдением врачей.

Ранее СК РФ сообщил, что в Смоленске задержан подозреваемый в похищении девятилетней девочки. Саму девочку нашли живой вечером в четверг, 26 февраля, спустя два дня после ее исчезновения.

