Задержанный за похищение девочки в Смоленске, находился с ней в квартире

Подозреваемый по делу о похищении девятилетней девочки в Смоленске находился в квартире вместе с ребенком в момент, когда его обнаружили правоохранители.
Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, сотрудники полиции нашли девочку в квартире одного из домов в Заднепровском районе города. В помещении находился мужчина 1983 года рождения. Жизни ребенка ничто не угрожает, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.
Ранее поисково-спасательный отряд «Сальвар» сообщил, что девятилетняя Александра Фоменкова, пропавшая 24 февраля, найдена живой. Девочка вышла утром из дома на улице Маршала Еременко выгуливать собаку и не вернулась, после чего были организованы масштабные поиски.
Позднее Следственный комитет РФ сообщил, что в Смоленске установлен и задержан подозреваемый в похищении ребенка. В настоящее время с ним работают следователи.