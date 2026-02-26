Задержанный за похищение девочки в Смоленске, находился с ней в квартире

Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк. По ее словам, сотрудники полиции нашли девочку в квартире одного из домов в Заднепровском районе города. В помещении находился мужчина 1983 года рождения. Жизни ребенка ничто не угрожает, все обстоятельства произошедшего устанавливаются.