План «Перехват» объявили в Москве из-за побега подсудимого

В Москве из здания Таганского районного суда днем 26 февраля сбежал подсудимый, после чего в столице объявили план «Перехват». Об этом сообщил telegram-канал «112». По его данным, разыскивают 27‑летнего Шамиля А., который проходил по уголовному делу об открытом хищении имущества и сейчас объявлен в федеральный розыск.