Ричмонд
+12°
слабый дождь
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

План «Перехват» объявили в Москве из-за побега подсудимого

В Москве из здания Таганского районного суда днем 26 февраля сбежал подсудимый, после чего в столице объявили план «Перехват». Об этом сообщил telegram-канал «112». По его данным, разыскивают 27‑летнего Шамиля А., который проходил по уголовному делу об открытом хищении имущества и сейчас объявлен в федеральный розыск.

Источник: РИА "Новости"

Канал уточнил, что экстренные меры связаны с характером обвинения и статусом разыскиваемого. «Из Таганского суда сбежал подсудимый, в столице объявлен план “Перехват”», — написал telegram-канал «112». Там же отметили, что ориентировки с приметами мужчины направлены во все территориальные подразделения полиции.

По информации «112», Шамиль А. ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2022 году, как утверждает канал, он вместе с двумя сообщниками напал на прохожего и забрал у него мобильный телефон.

В феврале 2026 года система биометрической идентификации на вокзале Екатеринбурга помогла обнаружить 19-летнего жителя Владимирской области, разыскиваемого за кражу денег с банковского счета. Мужчина скрывался от суда. После задержания он был помещен в СИЗО для дальнейшей этапировки.