План «Перехват» объявили в Москве из-за побега подсудимого

Канал уточнил, что экстренные меры связаны с характером обвинения и статусом разыскиваемого. «Из Таганского суда сбежал подсудимый, в столице объявлен план “Перехват”», — написал telegram-канал «112». Там же отметили, что ориентировки с приметами мужчины направлены во все территориальные подразделения полиции.
По информации «112», Шамиль А. ранее уже привлекался к уголовной ответственности. В 2022 году, как утверждает канал, он вместе с двумя сообщниками напал на прохожего и забрал у него мобильный телефон.
В феврале 2026 года система биометрической идентификации на вокзале Екатеринбурга помогла обнаружить 19-летнего жителя Владимирской области, разыскиваемого за кражу денег с банковского счета. Мужчина скрывался от суда. После задержания он был помещен в СИЗО для дальнейшей этапировки.