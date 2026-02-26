Похитивший девочку в Смоленске 43-летний мужчина следил за ней полгода

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой во двор и пропала. Когда ее мама спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку. В поисках ребенка было задействовано более 200 человек — свыше 50 волонтеров отряда «Сальвар» и более 150 местных жителей.