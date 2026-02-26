Ричмонд
Похитивший девочку в Смоленске 43-летний мужчина следил за ней полгода

Пропавшую в Смоленске девятилетнюю девочку нашли 26 февраля в квартире, где находился 43-летний мужчина. По информации RT, он следил за ребенком около полугода.

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что сейчас девочке ничего не угрожает.

— Ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района г. Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения. Все обстоятельства произошедшего устанавливаются. Жизни ребенка ничто не угрожает, — говорится в Telegram-канале Волк.

По информации RT, мужчина следил за ребенком около полугода — его старую серую «девятку» мама видела еще осенью возле школы, где училась дочь. Машину обнаружили неподалеку от дома семьи. В ней были найдены вещественные доказательства с ДНК школьницы, говорится в публикации.

О том, что пропавшую девочку удалось найти, стало известно вечером того же дня. Предполагаемого похитителя задержали.

Утром 24 февраля девочка ушла гулять с собакой во двор и пропала. Когда ее мама спустя некоторое время выглянула в окно, то увидела там только собаку. В поисках ребенка было задействовано более 200 человек — свыше 50 волонтеров отряда «Сальвар» и более 150 местных жителей.

