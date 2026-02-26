Ричмонд
Была в 300 м от дома. Пропавшую в Смоленске девочку нашли на третий день поисков

Ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района.

Источник: РИА "Новости"

Девятилетняя девочка, пропавшая в Смоленске 24 февраля, найдена живой.

ТАСС собрал основные подробности.

Обнаружение

  • Девочка найдена живой на третий день поисков, сообщили в Telegram-канале поискового отряда «Сальвар».
  • Ее обнаружили сотрудники главного управления уголовного розыска и СК при взаимодействии с волонтерами, сообщили в поисковом отряде «ЛизаАлерт».
  • Ребенка нашли в квартире одного из домов на территории Заднепровского района Смоленска. Там же находился мужчина 1983 года рождения, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.
  • Жизни девочки ничто не угрожает, отметила Волк.
  • В правоохранительных органах сообщили, что девочка обнаружена в одной из квартир в 300 метрах от ее дома. Он была в квартире сожительницы похитителя.
  • Врачи осматривают девочку на месте, после этого повезут в областную детскую больницу, сообщили в правительстве региона.
  • По данным правоохранительных органов, признаков насильственных действий нет.

Подозреваемый задержан

  • Следователи регионального СК России во взаимодействии с оперативными сотрудниками УМВД установили и задержали подозреваемого в похищении, сообщили в пресс-службе СК России.
  • Прокуратура выясняет все обстоятельства пропажи девочки.
  • Задержанный по делу о похищении отказался от дачи показаний.
  • Мужчина, подозреваемый в похищении, ранее был условно осужден по делу о наркотиках.
  • Мэр Смоленска Александр Новиков заявил, что виновный в похищении понесет ответственность по всей строгости закона.

