Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске почти полгода следил за ней

Подозреваемый в похищении девочки из Смоленска следил за ней на протяжении почти полугода. Об этом RT сообщил источник, знакомый с ситуацией.
Он рассказал, что серую «девятку» подозреваемого мама ребенка видела еще осенью возле школы, где учится ее дочь. Позже автомобиль нашли неподалеку от дома семьи. Внутри него обнаружены вещественные доказательства с ДНК девочки.
В настоящий момент подозреваемый задержан. Пострадавшую осматривают врачи.
9-летняя девочка пропала в Смоленске 24 февраля. Она вышла из квартиры около 08:00 для прогулки с собакой, но домой не вернулась. Следственные органы возбудили уголовное дело, были организованы поиски пропавшей. 26 февраля стало известно, что девочку нашли в Смоленске в одной из квартир. Вместе с ней в помещении находился мужчина 1983 года рождения.