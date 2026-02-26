Подозреваемый в похищении девочки в Смоленске почти полгода следил за ней

9-летняя девочка пропала в Смоленске 24 февраля. Она вышла из квартиры около 08:00 для прогулки с собакой, но домой не вернулась. Следственные органы возбудили уголовное дело, были организованы поиски пропавшей. 26 февраля стало известно, что девочку нашли в Смоленске в одной из квартир. Вместе с ней в помещении находился мужчина 1983 года рождения.